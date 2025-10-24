В Ступине почтили память красноармейца Андрея Ленкова

24 октября 2025, 16:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Торжественное мероприятие «Возвращение героя», посвящённое передаче медальона красноармейца Андрея Павловича Ленкова его родственникам, состоялось в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Останки Андрея Ленкова обнаружили в Тверской области поисковики ржевской экспедиции «Вахта Памяти – 2025». Ленков родился в деревне Гладково Малинского района. Его призвал на фронт Ступинский городской военкомат. Боец пропал без вести в марте 1942 года.





«Это не просто находка — это восстановленная связь поколений. Мы вновь произносим имя героя, который сражался за Родину, и благодарим всех, кто хранит эту память», — сказал председатель Совета депутатов округа Ступино, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев.