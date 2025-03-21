Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30

В Московской области уже несколько лет действует система видеонаблюдения, фиксирующая перевозку строительных отходов, сноса и грунтов без необходимых разрешений. Камеры на автомагистралях работают круглосуточно, что позволяет оперативно выявлять нарушения и назначать штрафы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.