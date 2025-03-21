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Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30

Видео: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние территории и здания детского сада №30, который является дошкольным отделением шатурской школы №1, сообщает пресс-служба администрации округа.
Ранее родители воспитанников обратились к нему на личном приеме с просьбой о ремонте дорожного покрытия: после дождя у главного входа в детский сад образуется большая лужа, а изношенный асфальт с каменистой поверхностью затрудняет передвижение.

«В этом году отремонтируем асфальт. Также на территории необходимо опилить сухие деревья, отремонтировать веранды, а неиспользуемые – оградить. У ворот надо уложить искусственную неровность, а на калитку установить домофон», — сообщил Прилуцкий.

Здание было построено более 30 лет назад, поэтому со временем износилось. Были выявлены проблемы с кровлей — на потолке были обнаружены следы протечек. Вопрос ее ремонта взят в работу и будет проработан в ближайшее время.

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Подмосковным жителям рассказали о новой схеме мошенников
21 марта 2025, 10:03

Фото: istockphoto / JuYochi

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана граждан. На этот раз они представляются сотрудниками Управляющей компании, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники звонят жильцам и сообщают о предстоящей замене входной двери в подъезде. Они предлагают бесплатно заказать ключи, тем самым в доверие, а затем заявляют, что каждому жителю будет предоставлен индивидуальный код для домофона. Для его «активации» они просят сообщить код из СМС. Получив его, мошенники получают доступ к учетной записи на «Госуслугах» и крадут личные данные.

Чтобы защититься от подобных угроз и повысить уровень цифровой грамотности, можно воспользоваться разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он размещен на главной странице в разделе «Сервисы» и доступен бесплатно без необходимости авторизации.

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#подмосковье
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В Подмосковье нарушители заплатят 700 тыс. рублей за незаконный вывоз стройотходов
21 марта 2025, 09:30

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области уже несколько лет действует система видеонаблюдения, фиксирующая перевозку строительных отходов, сноса и грунтов без необходимых разрешений. Камеры на автомагистралях работают круглосуточно, что позволяет оперативно выявлять нарушения и назначать штрафы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За неделю зафиксировано 30 случаев незаконной транспортировки таких отходов, а общая сумма штрафов для нарушителей превысила 700 тысяч рублей.

Чаще всего нарушения происходили в следующих округах:

  • Электросталь;
  • Богородский;
  • Лыткарино.
При этом по сравнению с предыдущей неделей количество случаев сократилось на 16%.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что отходы строительства, сноса и грунта (ОССиГ) подлежат переработке и должны перевозиться только при наличии специального талона. Такой документ предотвращает незаконный сброс отходов и подтверждает наличие договора с отходополучателем. Оформить его можно через региональный портал государственных услуг.

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#строительный мусор
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Для предпринимателей Подмосковья состоится семинар по производству органической продукции
21 марта 2025, 09:15

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

3 апреля Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Национальным центром компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества проведет онлайн-семинар для предпринимателей региона. Тема мероприятия — «Производство органической продукции: новые возможности для АПК».
В рамках семинара эксперты рассмотрят ключевые аспекты развития органического сектора в России: инфраструктуру, сертификацию, пути реализации продукции для малого, среднего и крупного бизнеса, перспективы экспорта, а также доступные меры поддержки производителей и успешные примеры работы в этой сфере.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Подать заявку на участие можно до 31 марта, заполнив специальную форму. Ссылка на конференцию будет направлена на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

В министерстве подчеркнули, что семинар станет хорошей возможностью для предпринимателей региона развивать и масштабировать бизнес в сфере органического производства.

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Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по экспорту в Индию
20 марта 2025, 22:58

Фото: iStock / NatanaelGinting

Подмосковные предприниматели смогут стать участниками бесплатного вебинара для экспортёров «Час с торговым представителем России в Республике Индия». Онлайн-мероприятие состоится в 25 марта, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать о возможностях выхода на рынок Индии, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства», – пояснили в ведомстве.
Спикером вебинара выступит торговый представитель России в Индии Александр Рыбас. Он расскажет об экономической ситуации, главных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках и о поддержке государства. Вебинар пройдёт с 11 до 12 часов. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 10:00 25 марта. Ссылка на вебинар придёт на почту.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

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В рузской поликлинике и в корпусе балашихинской больницы завершили ремонт
20 марта 2025, 22:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Завершены ремонтные работы в филиале №2 Балашихинской больницы, а также в поликлинике посёлка Колюбакино Рузской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В филиале больницы отремонтировали операционный блок, отделение реанимации и анестезиологии, а также пищеблок. В поликлинике обновили фасад, интерьер, установили новую мебель, выполнили сантехнические, электромонтажные и другие работы.
«Мы уделяем большое внимание ремонту наших медучреждений. Это важно как для жителей, так и для сотрудников. Всего на проведение ремонтных работ было направлено более 78 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ранее сообщалось, что в Люберцах продолжается строительство современной поликлиники.

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