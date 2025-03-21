Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30

Видео: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние территории и здания детского сада №30, который является дошкольным отделением шатурской школы №1, сообщает пресс-служба администрации округа.
Ранее родители воспитанников обратились к нему на личном приеме с просьбой о ремонте дорожного покрытия: после дождя у главного входа в детский сад образуется большая лужа, а изношенный асфальт с каменистой поверхностью затрудняет передвижение.
Здание было построено более 30 лет назад, поэтому со временем износилось. Были выявлены проблемы с кровлей — на потолке были обнаружены следы протечек. Вопрос ее ремонта взят в работу и будет проработан в ближайшее время.
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«В этом году отремонтируем асфальт. Также на территории необходимо опилить сухие деревья, отремонтировать веранды, а неиспользуемые – оградить. У ворот надо уложить искусственную неровность, а на калитку установить домофон», — сообщил Прилуцкий.
Здание было построено более 30 лет назад, поэтому со временем износилось. Были выявлены проблемы с кровлей — на потолке были обнаружены следы протечек. Вопрос ее ремонта взят в работу и будет проработан в ближайшее время.
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Дайана Хусинова