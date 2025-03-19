Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором

Российские войска продолжают активное наступление на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. В частности, они восстановили контроль над позициями в Удачном и полностью вытеснили противника из Котлино на Покровском направлении. Подробнее о других событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».