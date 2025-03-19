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Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором

Василий Карпов (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Василий Карпов (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководитель шатурского отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Василий Карпов принял участие во встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Глава региона встретился с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества».
«Госфонд помогает нам с решением вопросов по выплатам, документам, реабилитации и лечению», – отметил Воробьёв.
«Главное – получать информацию из первых уст, привлекать к обсуждению наболевших тем тех, кто владеет информацией изнутри и обо всём знает не понаслышке», – сказал Карпов.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Ассоциация начала работу в феврале, объединив всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством вернувшихся с фронта.

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ВСУ намеренно атаковали приграничье РФ во время телефонного разговора Путина и Трампа
Журналист Свонн: во время разговора Путина и Трампа ВСУ намеренно атаковали РФ
19 марта 2025, 10:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине ВСУ намеренно атаковали российское приграничье.
По его словам, разговор между Путиным и Трампом — не просто обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

«Речь идёт о глобальном изменении мировой конфигурации сил, какого мы не видели, наверное, последние лет сто... Думаю, в конечном счёте Европе придётся действовать так, как скажет ей президент Трамп. Хоть сейчас некоторые выпячивают грудь и говорят: "Всё это не сводится к обсуждению между США и Россией", скажем честно: к нему всё и сводится», — заявил Свонн в эфире RT.

Напомним, утром 18 марта ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область. Атака имела цель создать негативный фон вокруг переговоров Путина и Трампа, считают в Минобороны РФ.

Так, в течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществлялась с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между Путиным и Трампом. Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены. Потери украинцев составили до 60 человек.

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Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области и контратаки под Суджей: последние новости СВО 19 марта
19 марта 2025, 10:21

Фото: iStock/razihusin

Российские войска продолжают активное наступление на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. В частности, они восстановили контроль над позициями в Удачном и полностью вытеснили противника из Котлино на Покровском направлении. Подробнее о других событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

На утро 19 марта российские войска продолжают удерживать свои позиции в Курском приграничье, успешно отражая попытки ВСУ закрепиться на территории региона. Вчера противник осуществил атаку через границу между Сумской областью Украины и Белгородской областью в районе Демидовки-Графовки, используя бронетехнику и инженерные машины для разграждения.

Основными направлениями наступления стали Графовка и Прилесье. Однако утренний штурм был успешно отражён: уничтожены один танк и одна инженерная машина разграждения (ИМР), также зафиксированы потери среди личного состава ВСУ. В Суджанском районе Курской области наблюдается значительное увеличение активности украинских беспилотников, сопровождающееся артиллерийскими обстрелами. В окрестностях Гоголевки и Гуево продолжаются интенсивные бои, однако за последние 24 часа линия фронта осталась неизменной.

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Херсонское направление

На Херсонском направлении ситуация остаётся относительно спокойной, однако противник продолжает проявлять активность. Российские войска применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обнаружения и подавления позиций ВСУ.

Запорожское направление

На Запорожском направлении вооружённые силы РФ закрепляют свои успехи после прорыва в районе села Степовое, расширяя подконтрольную территорию к северу от населённого пункта и постепенно приближаясь к окраинам Лобкового.

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Угледарское направление

На Угледарском направлении ситуация временно стабилизировалась, однако боевые действия продолжаются. Российские штурмовые группы атакуют позиции противника вдоль линии Шевченко – Весёлое. ВСУ перебросили значительные резервы в этот район, что усложняет продвижение: в районе Весёлого идут ожесточённые бои. К западу от Константинополя и у Разлива изменений в расстановке сил не наблюдается.

Торецкое направление

В Торецкой агломерации продолжаются боевые действия как на севере, так и на юге города. По имеющимся данным, активность украинских вооружённых сил снижается, что подтверждается даже украинскими источниками. Наблюдается изменение в ходе боёв, и к западу от Торецка фронт начинает активизироваться. Российские силы заняли несколько опорных пунктов к северу от Новобахмутовки, в районе Александрополя (Розовки).

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Часовоярское направление

На Часовярском направлении продолжаются встречные бои в различных районах города. Российская авиация нанесла точечный удар по пункту управления FPV-дронами в Константиновке, что привело к уничтожению не только техники и оборудования, но и опытных операторов беспилотников, значительно ослабив возможности ВСУ в этом секторе.

Северское направление

На Северском направлении российские войска продолжают наступление. В районе Белогоровки противник удерживает часть позиций на западном склоне горы Белой, однако ВС РФ продолжают теснить украинские силы. Успехи также отмечены в Верхнекаменском, где бои переместились в центр населённого пункта. Расстояние от окраин Верхнекаменского до Северска составляет всего 5 километров, что открывает перспективы для дальнейшего продвижения.

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Политолог рассказал о желании Трампа «избавиться» от Украины
Политолог Лукьянов: Украина является обузой Трампа, от которой он хочет избавиться
19 марта 2025, 09:47

Фото: iStock/sb2010

Желание президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт на Украине обусловлено стремлением избавиться от «обузы» в лице Киева. Так считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.
«Недавняя победа Трампа еще пока бесспорна, его оппоненты деморализованы. Еще нет никаких крупных препятствий его действиям, но они будут в будущем. Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед», — пояснил Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он отметил, что тема Украины для Трампа является менее важной, чем внутренние дела США. Политолог уверен, что Киев является «обузой» для Вашингтона, от которой он хочет избавиться.

Эксперт добавил, что возможность Трампа урегулировать конфликт станет символом того, что он способен добиваться результатов. Однако американский лидер может столкнуться с тем, что быстро этот вопрос решить не получится. Тем не менее уже появился шанс добиться того, что раньше было невозможным.

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#киев
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Ганчев заявил, что мобилизованных украинцев привозят на передовую в наручниках
Ганчев: мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках
19 марта 2025, 09:41

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ привозят мобилизованных украинцев на фронт в наручниках. Об этом ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Их привозят практически до самого "передка" в наручниках. Только потом выдают им оружие, когда деться некуда», — пояснил он.

По словам Ганчева, в рядах украинской армии распространена практика дезертирства за деньги. Размер взятки за разрешение покинуть зону боевых действий может составлять около 5 тыс долларов, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине
Аналитик Слебода: Макрон и Стармер могут отправить миротворцев для срыва сделки
19 марта 2025, 08:48

Фото: iStock/3dmitry

Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Об этом заявил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.
По мнению эксперта, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут использовать военный контингент как провокацию в отношении РФ.

«План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — пояснил Слебода.

Аналитик добавил, что французские и британские власти рассчитывают на вмешательство лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в том случае, если солдаты Североатлантического альянса попадут под огонь, что приведет к срыву мирного процесса.

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