Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором

Василий Карпов (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Руководитель шатурского отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Василий Карпов принял участие во встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Глава региона встретился с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества».
Ассоциация начала работу в феврале, объединив всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством вернувшихся с фронта.
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«Госфонд помогает нам с решением вопросов по выплатам, документам, реабилитации и лечению», – отметил Воробьёв.
«Главное – получать информацию из первых уст, привлекать к обсуждению наболевших тем тех, кто владеет информацией изнутри и обо всём знает не понаслышке», – сказал Карпов.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Ассоциация начала работу в феврале, объединив всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством вернувшихся с фронта.
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Лора Луганская