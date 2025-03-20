Ученикам дошкольного отделения лицея в Шатуре напомнили о правилах дорожного движения

Видео: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Воспитанники дошкольного отделения МБОУ «Лицей г. Шатура» повторили основные правила дорожного движения. Особое внимание уделили переходу улиц на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Вместе с юными инспекторами дорожного движения лицеисты изучили дорожные знаки и закрепили полученные знания. Теперь малыши знают, как переходить дорогу.
В завершение занятия инспекторы вручили детям фликеры — светоотражающие элементы, которые помогают пешеходам быть заметными на дороге. Они значительно повышают безопасность: без фликера водитель видит пешехода при ближнем свете фар всего за 20 метров, а с ним — уже за 100 метров.
В муниципальном округе Шатура вопросам детской безопасности уделяют особое внимание. Малышам и их родителям регулярно напоминают о правилах поведения на дороге.
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Вместе с юными инспекторами дорожного движения лицеисты изучили дорожные знаки и закрепили полученные знания. Теперь малыши знают, как переходить дорогу.
«Нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения. Когда на светофоре горит зеленый свет, то можно переходить дорогу, а когда красный, надо ждать, когда загорится зеленый», — подчеркнули воспитанницы дошкольного отделения 28 МБОУ «Лицей г. Шатура» Ника Батракова и Вероника Сысоева.
В завершение занятия инспекторы вручили детям фликеры — светоотражающие элементы, которые помогают пешеходам быть заметными на дороге. Они значительно повышают безопасность: без фликера водитель видит пешехода при ближнем свете фар всего за 20 метров, а с ним — уже за 100 метров.
В муниципальном округе Шатура вопросам детской безопасности уделяют особое внимание. Малышам и их родителям регулярно напоминают о правилах поведения на дороге.
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Дайана Хусинова