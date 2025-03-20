Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей

Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Жители Шатуры получили разъяснения от специалистов МосОблЕИРЦ в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В муниципалитете открыто два офиса информационно-расчётного центра – в Шатуре и Рошале. Компания обслуживает около 45 тыс. лицевых счетов. Областной центр взаимодействует с десятком организаций, в том числе управляющими компаниями.
«Менеджеры в Шатуре ведут очный прием населения со вторника по субботу. Офис каждый день посещают около 400 человек. В Рошале жителей обслуживают с понедельника по пятницу. Работа ведётся без перерывов на обед. Отвечаем и на запросы, поступающие от клиентов через личный кабинет», – рассказала руководитель территориального управления МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова.
Для обслуживания граждан предусмотрено 10 клиентских окон. В зале есть компьютер, где можно войти в личный кабинет. Открыт детский уголок. Замечания и предложения о функционировании офиса можно оставить в ящике доверия.
«Предоставление всех услуг в одном месте очень удобно. Передавать показания и оплачивать квитанции можно через личный кабинет. Но при этом остаётся возможность живого общения. Например, мне нужно было уточнить начисления и сделать перерасчёт. Менеджер всё грамотно и быстро объяснил», – рассказала жительница Шатуры Светлана Гусева.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Вместе с шатурянами с работой офиса ознакомились представители местной администрации, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и руководители организаций, с которыми работает Московский областной центр.
«В шатурском офисе трудятся квалифицированные кадры. Приём населения стандартизирован, все работают по регламенту. Радует, что здесь есть лучший менеджер, который удерживает эту позицию весь год. Каждый из сотрудников стремится наращивать свои компетенции», – поделился руководитель регионального направления МосОблЕИРЦ Карэн Папикян.
В офисе налажена работа дистанционных каналов связи. Специалисты могут направить ответы на запросы граждан по электронной почте.

Читайте также:

Ученикам дошкольного отделения лицея в Шатуре напомнили о правилах дорожного движения

Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором

В торговом центре Шатуры провели тренировочную эвакуацию на случай пожара
#шатура
#подмосковье
#московская область
#мособлеирц
#день открытых дверей
В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов
20 марта 2025, 16:39

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

14 марта 2025 года в Московской области начался конкурс лучших инициатив в сфере экологии. Его цель — объединить усилия общества для решения экологических проблем. Работы участников оценит независимое экспертное жюри, а самые перспективные проекты представят в июне на экоярмарке. Организатором выступает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Подробные условия конкурса опубликованы на сайте Ярмарки экологических проектов.

В прошлом году одной из самых востребованных номинаций стала «Эко-просвещение и волонтёрство». Она собрала наибольшее количество заявок и отличилась высоким уровнем проработки идей.

В числе поддержанных инициатив оказался проект «Живые родники», направленный на исследование родниковой воды. Специалисты провели её качественный анализ и оценили пригодность для употребления. В результате жители Москвы, Подмосковья и соседних регионов смогут получить достоверную информацию о состоянии природных источников.

Читайте также:

В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни»

В Московской области запустили ещё четыре зарядные станции для электрокаров

Грачи вернулись в Московскую область раньше обычного
#эко
#акция
#проект
#исследование
#экология
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире 98-летней труженице тыла установили новую плиту
20 марта 2025, 16:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире заменили газовую плиту ветерану, труженице тыла Клавдии Андреевне Медведевой. Работы проводили в рамках акции «Память поколений нашего города», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По словам ветерана, старая плита работала, но одна конфорка уже не загоралась, а в духовке не пропекались пироги.
«Мне позвонили из администрации и предложили заменить плиту на новую. Конечно, я согласилась, очень обрадовалась. Теперь с внучкой Анастасией мы и блинов наготовить сможем, и сдобы напечь, – сказала Клавдия Андреевна.
Плиту с автоматическим электроподжигом привезли в заводской упаковке. Для установки прибыла бригада Мособлгаза. Теперь оборудование готово к эксплуатации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Клавдия Андреевна родилась в Липецкой области. Когда началась война, 14-летняя девушка пошла работать в колхоз.
«Мы все трудились, помогали фронту. Работа была тяжёлой. Иногда приходилось и вместо лошадей впрягаться, потому что лошади тоже ушли на фронт. Пробовали приспособить быков для перевозки, однако те не очень-то нас слушались, – вспоминает ветеран.
После войны женщина получила образование и с мужем и дочкой приехала в Каширу. Много лет трудилась в сфере дошкольного образования, работала с детьми и со взрослыми.

Сейчас труженице тыла – 98 лет, но она с удовольствием занимается кулинарией - варит супы и печёт пироги.

Читайте также:

В подмосковной Кашире пройдет фестиваль «Театральная неделя 2025»

В парках Каширы подготовили разнообразную программу на эту неделю

Каширское предприятие «Гофрон» посетили с экскурсией школьники
#кашира
#ветеран
#газ
#мособлгаз
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне построят дом для переселенцев из аварийных бараков 1937 года
20 марта 2025, 16:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Дубне началось строительство 11-этажного дома для переселения жителей аварийных бараков, возведённых ещё в 1937 году. По словам подрядчика, через два года на улице Тверской новостройка будет готова, и все нуждающиеся в жилье переедут в новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На встрече с горожанами обсудили вопросы благоустройства двора: где разместить парковку и детскую площадку, какие зелёные зоны и пешеходные дорожки сохранить. В обсуждении приняли участие не только будущие новосёлы, но и жители соседних домов, которых также волнуют изменения в застройке улицы.

Изначально планировалось построить 17-этажное здание, однако после обращений местных жителей подрядчик согласился уменьшить этажность.

«Помочь жителям бараков переехать в комфортное жилье — одна из приоритетных задач. При поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем двигаться в сторону окончательного решения этого вопроса. В обязательном порядке все этапы застройки нового района согласуем и с местными жителями», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Многие из жителей ждали этого момента десятилетиями. Например, семья Карины Багинян: её бабушка мечтала провести старость в благоустроенной квартире. Теперь в новом доме будет жить её внучка, которая уверена — бабушка была бы счастлива.

«Было много программ, много обещаний, но как-то все не осуществлялось. А теперь застройщик конкретно говорит — будет первый дом и жители переедут. Мы много работали над этим, и теперь я рад невероятно», — подчеркнул председатель Совета депутатов г. о. Дубна, член партии «Единая Россия» Александр Руденко.

Проект — только начало масштабных преобразований. Подрядчик заверил, что пожелания жителей учтут, чтобы сделать обновлённую улицу комфортной для всех.

Читайте также:

Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке опытного образца самолета «Суперджет»

В Дубне закрыли ледовый сезон огненным шоу

Глава Дубны проверил качество весенней уборки парков и скверов
#дубна
#изменения
#жильё
#дом
#проект
#единая подмосковье
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли мальчика, отравившегося снегом с опасными веществами
20 марта 2025, 15:48

Фото: https://t.me/roshal_kids

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля спасли жизнь ребёнка, который отравился снегом с опасными химическими веществами. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
После прогулки в детсаду мальчик решил попробовать на вкус снег рядом с дорогой. Как выяснилось, снег содержал химические вещества. Черед час мальчик пожаловался на боли в животе, а потом потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила малыша в ДКЦ.
«В приёмном отделении мы оказали ребёнку экстренную помощь. Анализ газового состава крови показал критически высокий уровень метгемоглобина – 75%. Это смертельный уровень. Чтобы снизить его, потребовалось заменное переливание крови», – рассказал заведующий отделением реанимации №2 Анатолий Крушельницкий.
По словам врача, благодаря оперативной реакции и слаженной работе команды медиков они смогли за несколько часов снизить уровень метгемоглобина в крови маленького пациента до 7%.

При этом удалось не только спасти мальчику жизнь, но и избежать неврологических осложнений. Сейчас ребёнка перевели в педиатрическое отделение и готовят к выписке.

Читайте также:

Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки

Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#дкц
#дети
#ребёнок
#врачи
#красногорск
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Партнёрские роды в Подмосковье выбирают около трети будущих мам
20 марта 2025, 15:34

Фото: iStock / molka

В Московской области свыше 30% женщин отдают предпочтение партнёрским родам. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, будущие мамы могут выбрать в перинатальных центрах и роддомах любые виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
«Многим женщинам во время родов нужна поддержка близкого человека. С начала года более 3,1 тыс. женщин в регионе выбрали именно партнёрские роды, что составляет 32% от общего числа. В Подмосковье такая услуга предоставляется бесплатно. Для этого партнёру достаточно сдать анализы, позволяющие получить доступ в родильную палату», – сказал Забелин.
Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Читайте также:

Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки

Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
#максим забелин
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#мать
#роды
#беременность
#перинатальные центры
#роддома
#супруги
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате