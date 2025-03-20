Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Жители Шатуры получили разъяснения от специалистов МосОблЕИРЦ в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В муниципалитете открыто два офиса информационно-расчётного центра – в Шатуре и Рошале. Компания обслуживает около 45 тыс. лицевых счетов. Областной центр взаимодействует с десятком организаций, в том числе управляющими компаниями.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Вместе с шатурянами с работой офиса ознакомились представители местной администрации, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и руководители организаций, с которыми работает Московский областной центр.
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«Менеджеры в Шатуре ведут очный прием населения со вторника по субботу. Офис каждый день посещают около 400 человек. В Рошале жителей обслуживают с понедельника по пятницу. Работа ведётся без перерывов на обед. Отвечаем и на запросы, поступающие от клиентов через личный кабинет», – рассказала руководитель территориального управления МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова.Для обслуживания граждан предусмотрено 10 клиентских окон. В зале есть компьютер, где можно войти в личный кабинет. Открыт детский уголок. Замечания и предложения о функционировании офиса можно оставить в ящике доверия.
«Предоставление всех услуг в одном месте очень удобно. Передавать показания и оплачивать квитанции можно через личный кабинет. Но при этом остаётся возможность живого общения. Например, мне нужно было уточнить начисления и сделать перерасчёт. Менеджер всё грамотно и быстро объяснил», – рассказала жительница Шатуры Светлана Гусева.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Вместе с шатурянами с работой офиса ознакомились представители местной администрации, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и руководители организаций, с которыми работает Московский областной центр.
«В шатурском офисе трудятся квалифицированные кадры. Приём населения стандартизирован, все работают по регламенту. Радует, что здесь есть лучший менеджер, который удерживает эту позицию весь год. Каждый из сотрудников стремится наращивать свои компетенции», – поделился руководитель регионального направления МосОблЕИРЦ Карэн Папикян.В офисе налажена работа дистанционных каналов связи. Специалисты могут направить ответы на запросы граждан по электронной почте.
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Лора Луганская