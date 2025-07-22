Глава Наро-Фоминска проверил работу офиса МФЦ на улице Ленина
Видео: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Новый офис «Мои документы» открылся в центре Наро-Фоминска — на улице Ленина. Работу учреждения проверил глава городского округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Офис удобно расположен для жителей района Южный. В неделю здесь принимают по 130-150 заявок от населения, а время ожидания для клиентов не превышает 15 минут.
«Работа этого офиса подтвердила, что мы правильно оценили потребности жителей и смогли создать действительно нужный сервис для населения», — отметил Роман Шамнэ.В настоящее время в новом отделении оказывают ещё не весь спектр услуг. Для некоторых, например, для замены паспорта, клиентам нужно обращаться в офис МФЦ в Привокзальном районе. При этом новое отделение уже значительно разгрузило открытые ранее. Оно находится в здании торгового центра «Серпантин» и работает по будням с 9:00 до 18:00.