Глава Наро-Фоминска проверил работу офиса МФЦ на улице Ленина

22 июля 2025, 15:41

Видео: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Новый офис «Мои документы» открылся в центре Наро-Фоминска — на улице Ленина. Работу учреждения проверил глава городского округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Офис удобно расположен для жителей района Южный. В неделю здесь принимают по 130-150 заявок от населения, а время ожидания для клиентов не превышает 15 минут.





«Работа этого офиса подтвердила, что мы правильно оценили потребности жителей и смогли создать действительно нужный сервис для населения», — отметил Роман Шамнэ.