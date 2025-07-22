В Подольске с начала года заменили 22 лифта в домах
Работы по обновлению лифтового оборудования ведутся в городском округе Подольск. С начал текущего года лифты заменили в 22 многоквартирных домах. Всего новые лифты установлены уже в 198 домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Важность лифтов для комфорта жителей отметил глава округа Григорий Артамонов.
«Для многих людей, особенно молодых мам и пожилых людей, лифт это не просто техника, а неотъемлемая часть комфортной и безопасной жизни. Именно поэтому так важно, чтобы лифты работали без сбоев», — сказал Григорий Артамонов.Он добавил, что обновление лифтового хозяйства ведётся совместно с Фондом капитального ремонта.
До 2028 года в округе Подольск обновят ещё 79 лифтов.