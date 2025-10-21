В Шатурском энергетическом техникуме провели день открытых дверей

21 октября 2025, 09:49

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

День открытых дверей провели в Шатурском энергетическом техникуме и в его отделении в Рошале для учеников 8-11 классов. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Ребятам рассказали о профессиях, которые можно получить в техникуме, а также организовали для гостей практические мастер-классы. В одной из мастерских школьников научили делать обжим витой пары.





«Нам предложили от школы съездить на экскурсию. Мне понравилось это предложение, потому что сейчас я ищу место, куда поступлю после школы. Мне понравилось то, что мы делали с проводами. Думаю, интересно было бы и дальше с этим работать», — рассказала ученица 9 класса Пышлицкой школы Василиса Мельникова.