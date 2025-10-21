В Люберцах отчитались о ходе строительства школы в ЖК «Егорово Парк»

21 октября 2025, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят в ЖК «Егорово Парк» на территории Люберец. Сейчас ведётся обустройство монолитного каркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Постройка будет четырёхэтажной, её общая площадь составит свыше 17 тысяч квадратных метров.





«В настоящее время обустройство каркаса здания выполнено на 70%», — уточняется в сообщении.