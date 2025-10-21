В Люберцах отчитались о ходе строительства школы в ЖК «Егорово Парк»
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят в ЖК «Егорово Парк» на территории Люберец. Сейчас ведётся обустройство монолитного каркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Постройка будет четырёхэтажной, её общая площадь составит свыше 17 тысяч квадратных метров.
«В настоящее время обустройство каркаса здания выполнено на 70%», — уточняется в сообщении.В школе предусмотрены универсальные классы, мастерские и лаборатории, актовый зал в форме амфитеатра на 400 зрителей, библиотечно-информационный центр, два спортзала с раздевалками, душевыми и санузлами, пищеблок и медпункт.
На пришкольной территории обустроят стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и полосой препятствий, площадки для волейбола и баскетбола, а также установят детские игровые площадки.