Глава Наро-Фоминского округа Шамнэ отчитался о годовых итогах работы

26 июня 2026, 15:16

Роман Шамнэ (фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.)

Итоги работы по основным направлениями развития Наро-Фоминского округа за 2025 год подвёл его глава Роман Шамнэ на расширенном заседании местного Совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В число тематических разделов доклада вошли экономика, благоустройство, социальная сфера, здравоохранение, образование и поддержка участников СВО и их близких.





«Роман Шамнэ сообщил, что за последние годы в округе капитально отремонтировали 17 объектов образования, установили 15 спортивных и детских площадок, реализовали 169 проектов инициативного бюджетирования на сумму более 100 млн рублей и благоустроили ряд общественных пространств. Он также отметил, что бюджет округа в 2025 году составил 17,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.