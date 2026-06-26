Около 100 штрафов выписали в Подмосковье за неделю за сброс мусора у баков

26 июня 2026, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

98 штрафов выписали за последнюю автомобилистам Московской области за сброс отходов рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявить нарушителей помогли видеокамеры системы «Безопасный регион». Они фиксируют номер машины, откуда выбросили мусор в неположенном месте, и автовладельцу автоматически приходит штраф.





«Общая сумма взысканий за неделю составила 1 миллион 620 тысяч рублей», — говорится в сообщении.