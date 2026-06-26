Около 100 штрафов выписали в Подмосковье за неделю за сброс мусора у баков
98 штрафов выписали за последнюю автомобилистам Московской области за сброс отходов рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявить нарушителей помогли видеокамеры системы «Безопасный регион». Они фиксируют номер машины, откуда выбросили мусор в неположенном месте, и автовладельцу автоматически приходит штраф.
«Общая сумма взысканий за неделю составила 1 миллион 620 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Для физических лиц штраф за сброс отходов составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что коммунальщики Подмосковья промыли с начала лета более 220 фонтанов.