На строительстве детсада в деревне Зубачево приступили к отделочным работам

26 июня 2026, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад на 280 мест строят в деревне Зубачево Сергиево-Посадского округа. Сейчас на объекте уже начались отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство началось в августе 2023 года, завершить его планируют к сентябрю.





«Инспекторы ведомства проверили ход работ и проконсультировали строителей о проведении итогового осмотра», — говорится в сообщении.