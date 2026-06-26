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На строительстве детсада в деревне Зубачево приступили к отделочным работам

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад на 280 мест строят в деревне Зубачево Сергиево-Посадского округа. Сейчас на объекте уже начались отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Строительство началось в августе 2023 года, завершить его планируют к сентябрю.

«Инспекторы ведомства проверили ход работ и проконсультировали строителей о проведении итогового осмотра», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания составляет 4 700 квадратных метров. Там предусмотрены 12 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, прачечная, гладильня и столярная мастерская для мелкого ремонта.
Лев Каштанов

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