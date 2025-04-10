В Наро-Фоминске отметили День труда

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
День труда Московской области, посвящённый сотрудникам промышленных предприятий, работникам сельскохозяйственной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, отметили в Наро-Фоминске, праздник состоялся в центральном дворце культуры «Звезда», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе мероприятия глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил людям труда благодарственные письма от федерального и областного министерств сельского хозяйства, а также ценные подарки грамоты от администрации Наро-Фоминского округа», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
С поздравлениями также выступили депутат Госдумы РФ Отари Аршба и заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. А в праздничном концерте приняли участие творческие коллективы и артисты ЦДК «Звезда».
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Лев Каштанов