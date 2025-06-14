Школьница из Ивантеевки одержала несколько побед на чемпионате «Профессионалы»

Масштабный чемпионат «Профессионалы» подошёл к концу. В этом году он собрал свыше миллиона участников со всей России, включая школьников из Подмосковья.
Ученица 10 класса из Ивантеевки Ульяна Захарова одержала сразу несколько побед в межрегиональном этапе турнира. В индивидуальном зачёте в компетенции «Дизайн интерьера» (юниоры) школьница заняла третье место, а в командной состязании – второе.
В рамках конкурсного задания в компетенции «Дизайн интерьера» участникам необходимо было разработать интерьер для определённого типа помещения: жилой квартиры, офиса или общественного заведения. Для этого нужно было провести анализ пространства, создать концептуальные идеи, исследовать целевую аудиторию, разработать эскиз и планировочные решения, а также выбрать материалы для отделки и мебели.
Жюри конкурса оценивало работы участников, опираясь на следующие критерии: соответствие заданию, оригинальность, функциональность, эстетика и качество презентации проекта.
Победители и призёры чемпионата получили возможность пройти стажировку в ведущих компаниях с последующим трудоустройством. Также им вручили денежные призы.
В Минпросвещения России подчеркнули, что чемпионат «Профессионалы» является не только прекрасным шансом проявить себя, но и возможностью найти работу мечты.