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Раннеры из сообщества «5 вёрст Пушкино» проведут забег ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Бегуны из сообщества «5 вёрст Пушкино» приглашают жителей и гостей Пушкинского округа на забег, посвящённый Дню Победы. Мероприятие состоится 10 мая, сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Приглашаем всех отметить этот великий праздник вместе с «5 вёрст Пушкино»! Надевайте военную форму и пилотки, а георгиевские ленточки раздадут на старте!», – зазывают организаторы забега.
Мероприятие начнётся в 08:45 с разминки, которую проведут под военные песни. После, в 09:00, начнётся сам забег. Раннеры по традиции собираются на набережной реки Серебрянки около арт-композиции «Алые паруса».

На финише всех участников ждёт вкусное угощение от полевой кухни – гречневая каша с тушёнкой и чёрный чай. Также к празднику прилагаются красочные фотографии.

Кроме того, участники забега почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов возложением цветов к монументу «Скорбящая мать».

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Подмосковные акробаты завоевали пять медалей на международном турнире
Акробаты из Одинцово завоевали пять медалей на международном Кубке В.Гургенидзе
08 мая 2025, 12:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Одинцово завоевали четыре золотых и одну серебряную медали на международных соревнованиях по спортивной акробатике — Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир прошел в Одинцовском городском округе. В нем приняли участие 430 спортсменов из 173 команд, которые представляют семь стран мира и 19 субъектов РФ. Честь Подмосковья отстаивали 17 коллективов.

Среди мужских пар от 13 до 19 лет абсолютными победителями стали акробаты из Московской области — Артур Кованов и Родион Калинин. Медаль за первое место получили Есения Гусева и Полина Китаева (возраст от 11 до 16 лет). В «тройках» такой же возрастной категории лучший результат показали: Карина Кузнецова, Лилиана Гургенидзе и Дарья Чиркова. Среди спортсменок от 12 до 18 лет лучшими в «тройках» стали: Екатерина Писарева, Дарья Голубятникова и Ольга Кузьменко. Еще Василиса Гаврилина и Светлана Филипьева получили медаль за второе место по итогам выступлений среди женских пар от 14 лет и старше.

Среди почетных гостей мероприятия были: первый вице-президент федерации гимнастики РФ Василий Титов, вице-президент федерации гимнастики РФ, заслуженный тренер России, первый вице-президент технического комитета Международной федерации гимнастики Ирина Никитина и иные. Уточнялось, что основным судьей турнира выступил 11-кратный чемпион мира по спортивной акробатике, сын Владимира Гургенидзе — Реваз Гургенидзе.

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#соревнования
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Глава Раменского округа проинспектировал капитальный ремонт дорог
08 мая 2025, 11:05

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал ход работ по капитальному ремонту дороги от пересечения ул. Красноармейской и Транспортного проезда до Старогородского кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Протяжённость участка составляет 2,5 километра. Проект направлен на решение проблемы загруженности центральных автодорог Раменского, в особенности на улицах Михалевича и Гурьева. Также реализация проекта позволит вывести транзитный транспорт из центра к Сафоновскому переезду.

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Строительство новой дороги планируется завершить до 1 сентября 2025 года.

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#раменский городской округ
#капитальный ремонт
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#строительство
#транспорт
#проект
#эдуард малышев
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В Раменском городском парке прошла акция, приуроченная к 80-летию Победы
08 мая 2025, 10:54

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

В Раменском городском парке 6 мая высадили 10 деревьев, символизирующих память и единство поколений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава округа Эдуард Малышев вместе с местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов организовал посадку сосен.

Акция в Раменском сплотила детей, нуждающихся во внимании и заботе. Этот небольшой, но значительный вклад в процветание округа, и прекрасный день, проведённый в парке, надолго останутся в памяти детей и их родителей.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
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#раменский городской округ
#деревья
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#парк
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Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»
07 мая 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал законы о присвоении звания «Населённый пункт воинской доблести» девяти поселениям. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Речь идёт о посёлке Уваровка Можайского округа, деревне Папивино городского округа Клин, селе Новопетровское муниципального округа Истра, деревнях Юшково, Симбухово, Смолино и селе Атепцево Наро-Фоминского городского округе, городе Протвино и селе Липицы городского округа Серпухов.

Почетное звание присваивается населённым пунктам, на территории которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые сражения, а защитники проявили мужество, стойкость и героизм.

В ведомстве добавили, что теперь в Подмосковье – 44 «Населённых пункта воинской доблести».

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#населённый пункт воинской доблести
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#подмосковье
#московская область
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В Жуковском построят котельную мощностью 6 МВт
07 мая 2025, 18:25

Фото: istockphoto.com/antos777

Блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт планируют построить на улице Туполева в Жуковском, подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 149 миллионов 221 тысячу 20 рублей, заявки принимаются до 28 мая.

Строительство котельной будет вестись по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансироваться из регионального и окружного бюджетов.

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