Раннеры из сообщества «5 вёрст Пушкино» проведут забег ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Бегуны из сообщества «5 вёрст Пушкино» приглашают жителей и гостей Пушкинского округа на забег, посвящённый Дню Победы. Мероприятие состоится 10 мая, сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Приглашаем всех отметить этот великий праздник вместе с «5 вёрст Пушкино»! Надевайте военную форму и пилотки, а георгиевские ленточки раздадут на старте!», – зазывают организаторы забега.
На финише всех участников ждёт вкусное угощение от полевой кухни – гречневая каша с тушёнкой и чёрный чай. Также к празднику прилагаются красочные фотографии.
Кроме того, участники забега почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов возложением цветов к монументу «Скорбящая мать».
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