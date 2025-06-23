Подмосковные медработники прошли полосу препятствий на соревнованиях «Вызов-01»

23 июня 2025, 17:06

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Ногинском спасательном центре МЧС России прошли первые в своём роде соревнования «Вызов-01» среди медицинских работников Подмосковья. В состязаниях приняли участие девять команд из Ногинска, Пушкино, Электростали, Орехово-Зуева, Раменского, Сергиева Посада, Черноголовки, Домодедова и областного противотуберкулезного диспансера, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Организаторами выступили Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и ассоциация «Врачебная палата Московской области» при поддержке регионального Минздрава.



Участники преодолевали водные и наземные препятствия, транспортировали «раненых», оказывали первую помощь в условиях, приближенных к боевым, и соревновались в скорости и слаженности действий. Параллельно для зрителей работали интерактивные площадки: показательные выступления кинологов, демонстрации спецтехники, тактической медицины и военного транспорта. Завершением дня стал конкурс военно-патриотической песни.



Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Благодарю главу Богородского городского округа, руководителя Ногинского спасательного центра МЧС России, главного врача Ногинской больницы и всех причастных. Отрадно, что в юбилейный Год защитника Отечества мы отмечаем День медицинского работника масштабными соревнованиями. Сегодня мы еще раз убедились: для медработников и спасателей не бывает непреодолимых препятствий», — сказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

По итогам состязаний победила команда из Орехово-Зуева, второе место заняли участники из Пушкино, третье — представители Раменского.