В МОДКТОБ внедрили современную систему панорамной рентгенографии

23 июня 2025, 17:02

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) начали использовать цифровую панорамную рентгенографию — высокоточный метод диагностики, позволяющий быстро получать детализированные снимки с минимальной дозой облучения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Новая технология цифровой рентген-сшивки обеспечивает высокое качество изображения, что особенно важно при обследовании детей с травмами и патологиями опорно-двигательного аппарата различного происхождения.



По словам заведующего отделением лучевой диагностики Антона Фомченко, установленное оборудование — одно из немногих в регионе с функцией сшивания рентгенологических изображений.





«С уверенностью могу сказать, что установленный аппарат с функцией сшивки рентгенологических изображений — один из немногих в Московской области, имеющий данную возможностью выполнения», — отметил он.