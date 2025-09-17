Глава округа Ступино Мужальских провёл личный приём граждан

17 сентября 2025, 14:46

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

Приём жителей провёл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с руководителем следственного отдела Денисом Бояриновым. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Обращения касались ЖКХ, нарушений природоохранного законодательства и ряда других тем.





«Жительница Ступина пожаловалась, что из-за плохого состояния труб в подвале в её квартире появилась плесень. Глава округа дал поручение управляющей компании провести проверку», — говорится в сообщении.





