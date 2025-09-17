Глава округа Ступино Мужальских провёл личный приём граждан
Приём жителей провёл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с руководителем следственного отдела Денисом Бояриновым. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Обращения касались ЖКХ, нарушений природоохранного законодательства и ряда других тем.
С жалобой пришли и жители деревни Грызлово. Они рассказали, что застройщик коттеджного посёлка перекрывает им доступ к реке, засыпает ключи, вырубает деревья и ограничивает движение по улице Яковлева. По этим фактам администрация округа напишет обращение в Минэкологии региона, а для решения вопроса с дорогой начнёт разбирательство в суде.«Жительница Ступина пожаловалась, что из-за плохого состояния труб в подвале в её квартире появилась плесень. Глава округа дал поручение управляющей компании провести проверку», — говорится в сообщении.
На встрече также подали предложение организовать в СНТ пункт переработки овощей и фруктов. Эту и другие инициативы рассмотрят профильные службы.