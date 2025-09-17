Многодетные семьи Подмосковья подали 120 тыс. заявлений на выплату за форму
С начала 2025 года многодетные семьи Подмосковья подали более 120 тысяч заявлений на выплату на покупку школьной формы, сообщили в Мингосуправления региона.
Выплату предоставляют ежегодно на каждого школьника. Её размер составляет 3 000 рублей. Подать заявление можно онлайн на региональном портале госуслуг в разделе «Семья».
Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. Выплату перечислят до 20 декабря. Подать заявку необходимо не позднее 5 декабря текущего года.
