Глава округа Ступино осмотрел отремонтированный офис общей врачебной практики

17 сентября 2025, 16:40

Видео: пресс-служба администрации г.о. Ступино

В офисе общей врачебной практики на улице Пушкина в Ступине провели косметический ремонт. Результат работы проверил глава городского округа Сергей Мужальских. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В осмотре также приняли участие профильные заместили главы, члены окружного Совета депутатов от партии «Единая Россия» и представители Ступинской больницы.





«Вместе с коллегами проверил условия, созданные для медицинского персонала и пациентов в офисе врачебной практики на улице Пушкина, 97. В прошлом году жители жаловались на ненадлежащее состояние помещения. За счет окружного бюджета муниципалитета здесь провели обследование коммуникаций и инженерных систем и косметический ремонт», — сказал Сергей Мужальских.