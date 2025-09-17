Глава округа Ступино осмотрел отремонтированный офис общей врачебной практики
Видео: пресс-служба администрации г.о. Ступино
В офисе общей врачебной практики на улице Пушкина в Ступине провели косметический ремонт. Результат работы проверил глава городского округа Сергей Мужальских. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В осмотре также приняли участие профильные заместили главы, члены окружного Совета депутатов от партии «Единая Россия» и представители Ступинской больницы.
«Вместе с коллегами проверил условия, созданные для медицинского персонала и пациентов в офисе врачебной практики на улице Пушкина, 97. В прошлом году жители жаловались на ненадлежащее состояние помещения. За счет окружного бюджета муниципалитета здесь провели обследование коммуникаций и инженерных систем и косметический ремонт», — сказал Сергей Мужальских.Офис закрыли на ремонт в апреле. Работы заняли около трёх месяцев. В здании частично заменили потолки, полы и окна, покрасили стены, установили новую сантехнику, батареи мебель и медицинское оборудование. Сейчас приём пациентов ведётся в штатном режиме.