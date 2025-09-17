В Ступине на 15 контейнерных площадках установят баки из вторичного сырья
В городском округе Ступино осенью оборудуют 15 новых контейнерных площадок. При этом баки изготовят из переработанного пластика, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вопросы организации вывоза мусора обсудили на общегородском совещании в администрации под руководством главы городского округа Сергея Мужальских.
«Установка баков станет частью пилотного проекта «Замкнутый цикл обращения с ТКО». Участие в этом экологическом проекте – продолжение большой работы по модернизации мусоросборочной инфраструктуры. В 2025 году в муниципалитете обновили 14 контейнерных площадок, заменили и установили более 430 контейнеров», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что проблема своевременного вывоза отходов остаётся актуальной, особенно для жителей садовых товариществ.
В администрации напомнили, что 689 контейнерных площадок в округе предназначены только для бытовых и крупногабаритных отходов. Складирование на них строительного мусора запрещено. За это полагается штраф до 50 тыс. рублей.