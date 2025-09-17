В Ступине на 15 контейнерных площадках установят баки из вторичного сырья

17 сентября 2025, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино осенью оборудуют 15 новых контейнерных площадок. При этом баки изготовят из переработанного пластика, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Вопросы организации вывоза мусора обсудили на общегородском совещании в администрации под руководством главы городского округа Сергея Мужальских.

«Установка баков станет частью пилотного проекта «Замкнутый цикл обращения с ТКО». Участие в этом экологическом проекте – продолжение большой работы по модернизации мусоросборочной инфраструктуры. В 2025 году в муниципалитете обновили 14 контейнерных площадок, заменили и установили более 430 контейнеров», – рассказали в пресс-службе.