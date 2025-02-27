Глава Орехово-Зуева Загловацкий рассказал о планах по благоустройству округа

Фото: пресс-служба правительства МО
В 2025 году на территории Орехово-Зуевского округа планируют благоустроить два сквера и лесопарковую зону. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году благоустроим два сквера — на ул. Калинина в Ликино-Дулёве и детский в Дрезне. Помимо этого, хотим обустроить лесопарковую зону в Орехово-Зуеве площадью около 60 гектаров», — сказал Руслан Загловацкий.Он также сообщил, что в 2025 году начнутся работы по благоустройству сквера «Заводской» в микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулёво.
Отмечается, что в минувшем году на территории округа было открыто два сквера: детский сквер «Первомайский» в Куровском и обновлённый сквер у Дулёвского фарфорового завода.
Читайте также:
Пять школ и стадион отремонтируют в Орехово-Зуевском округе в этом году
В Орехово-Зуевском округе построят и обновят 15 котельных и 2 км теплосетей
В Орехово-Зуевском техникуме начались отделочные работы
Лев Каштанов