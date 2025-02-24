В Орехово-Зуевском техникуме начались отделочные работы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт ведётся в учебном корпусе и мастерских Орехово-Зуевского техникума, в настоящее время подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте заканчивают демонтажные работы и начали отделочные, параллельно монтируются металлические обоймы колонн и ведётся кладка перегородок», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в мастерских и учебном корпусе должны полностью заменить инженерные сети, обновить фасады и крыши, а также установить новое оборудование. Завершить все работы планируется в текущем году.
Ремонт финансируется из бюджета Московской в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
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Лев Каштанов