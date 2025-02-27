Пять школ и стадион отремонтируют в Орехово-Зуевском округе в этом году

Андрей Воробьёв и Роман Загловацкий (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)
На территории Орехово-Зуевского городского округа реализуется масштабная программа по капремонту объектов образования и спорта, о планах на 2025 год доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году у нас в программе ремонта пять образовательных учреждений. Уверен, что мы сдадим всё вовремя», — сказал Руслан Загловацкий.Ремонт в текущем году должны провести в школе №17 в деревне Малая Дубна, Демиховском лицее, Ильинской и Авсюнинской школах, Детский школе искусств имени Я. Флиера в Ликино-Дулёве, а также в дошкольном отделении гимназии №14 в Орехово-Зуеве.
Кроме того, до конца года в Орехово-Зуеве завершат ремонт стадиона «Торпедо».
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Лев Каштанов