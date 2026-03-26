Глава Павлово-Посадского округа обсудил актуальные темы с жителями Электрогорска
Личный приём жителей Электрогорска провёл глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встрече поднимались вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворов и многого другого, включая земельно-имущественные отношения.
«Например, жители домов № и №7 по улице Классона обратились по поводу благоустройства дворовой территории. Проблема состояла в том, что теплотрасса там проложена очень близко к поверхности, так что техника для укладки асфальта могла её повредить. Мы нашли решение — трубы перенесут на безопасную глубину. И после этого двор заасфальтируют», — сказал Денис Семёнов.Он добавил, что все работы выполнят до начала отопительного сезона.