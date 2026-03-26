Центры репродуктивного здоровья Подмосковья с начала года приняли 15 тыс. человек
Более 15 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В центрах пары, испытывающие трудности с продолжением рода, могут пройти комплексное обследование и лечение.
«Пациентов в центрах принимают репродуктологи, эндокринологи, урологи, гинекологи и другие специалисты», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Центры репродуктивного здоровья работают в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД), Дубненской и Раменской больницах, Подольском и Балашихинском родильных домах, в Московском областном, Щёлковском, Коломенском и Наро-Фоминском перинатальных центрах, а также в консультативно-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцове. Приём ведётся бесплатно — по полису ОМС.