Центры репродуктивного здоровья Подмосковья с начала года приняли 15 тыс. человек

26 марта 2026, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 15 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В центрах пары, испытывающие трудности с продолжением рода, могут пройти комплексное обследование и лечение.





«Пациентов в центрах принимают репродуктологи, эндокринологи, урологи, гинекологи и другие специалисты», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.