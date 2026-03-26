Подмосковные спасатели рассказали о подготовке рек к ледоходу
Для того, чтобы во время ледохода на реках не собирались заторы из льдин, подмосковные спасатели проводят работу по увеличению пропускной способности русел. О ней рассказал замначальника территориального управления №14 Мособлпожспаса Дмитрий Чёбочкин, сообщает пресс-служба ведомства.
Состояние рек постоянно мониторится. Там, где проверять ситуацию с земли затруднительно, используются дроны. Они позволяют определить, где ледяной покров более устойчив. Исходя из этих сведений составляется план работ.
«Для безопасного прохождения паводковых вод специалисты пилят и раскалывают лёд. Благодаря этому снижется риск создания «ледовых плотин» и подтоплений, снижается нагрузка на мосты и гидротехнические сооружения», — сказал Дмитрий Чёбочкин.Он добавил, что спасатели создают искусственные каналы и линии ослабления — по ним лёд ломается контролируемо и не образует нагромождений.