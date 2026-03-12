Глава Павлово-Посадского округа обсудил соцпроекты с местным Советом ветеранов
Встречу с Советом ветеранов Павловского Посада провёл глава округа Денис Семёнов. Собравшиеся обсудили реализацию ряда социальных инициатив и наметили планы на год. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Деятельность Совета ветеранов охватывает разные сферы жизни общества — от организации благотворительных аукционов в пользу участников специальной военной операции до патриотического воспитания молодёжи и уроков по цифровой грамотности для людей старшего поколения.
«Особым моментом встречи стала тема увековечивания памяти нашего земляка, моего прадеда Владимира Ильича Замилова, погибшего в 1943 году в Калужской области. Благодаря инициативе Надежды Николаевны Лариной и активистов Совета ветеранов его фамилию внесли на обелиск», — сказал Денис Семёнов.В завершение встречи глава округа ответил на вопросы собравшихся.