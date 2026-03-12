В одинцовском посёлке Заречье построят три дома на 650 квартир
Новый квартал из трёх домов на 650 квартир построят в составе ЖК «Резиденция Сколково» на территории посёлка Заречье Одинцовского городского округа. Проект поучил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В первом из трёх корпусов будет 341 квартира и 176 кладовых, во втором — 132 квартиры и 89 кладовых, а в третьем — 177 квартир и 118 кладовых. Общая жилая площадь составит более 44 тысяч квадратных метров.
«В первом корпусе также разместится детский сад, продуктовый магазин и подземная парковка на 458 машин и 31 мотоцикл», — отмечается в сообщении.Концептуально новый квартал будет продолжать стиль «Резиденции Сколково», что обеспечит гармоничное взаимодействие с уже возведёнными зданиями.