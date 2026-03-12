В Павловском Посаде усилят работу по ликвидации дорожных ям

12 марта 2026, 10:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ямочный ремонт дорог в Павлово-Посадском городском округе будет проводиться более интенсивно. Соответствующее поручение дал глава муниципалитета Денис Семёнов на оперативном совещании с профильными службами. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Для улучшения качества дорог будет усиливаться мониторинг, чтобы оперативно оцифровывать ямы и отправлять в работу.





«Сейчас ямы заливают асфальтобетонной смесью. С наступлением более благоприятных условий дорожники начнут использовать горячий асфальт с предварительной фрезеровкой», — отмечается в сообщении.