В Павловском Посаде усилят работу по ликвидации дорожных ям
Ямочный ремонт дорог в Павлово-Посадском городском округе будет проводиться более интенсивно. Соответствующее поручение дал глава муниципалитета Денис Семёнов на оперативном совещании с профильными службами. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Для улучшения качества дорог будет усиливаться мониторинг, чтобы оперативно оцифровывать ямы и отправлять в работу.
«Сейчас ямы заливают асфальтобетонной смесью. С наступлением более благоприятных условий дорожники начнут использовать горячий асфальт с предварительной фрезеровкой», — отмечается в сообщении.Кроме того, Денис Семёнов дал распоряжение начать подготовку материалов для ремонта элементов на спортивных и детских площадках и обратил внимание ответственных служб на риски подтопления из-за начавшегося в регионе потепления.