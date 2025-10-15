Глава Павлово-Посадского округа пообщался с учениками Электрогорского лицея
Руководитель Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов посетил Электрогорский лицей и побеседовал с учениками старших классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Темы, которые Денис Семёнов обсудил с ребятами, касались планов развития округа, а также сложностей, с которыми сталкиваются подростки.
«Глава округа посоветовал ребятам не бояться начинать с малого и отметил, что любой опыт является ценным фундаментом для дальнейшего развития», — говорится в сообщении.Денис Семёнов также выразил надежду, что молодые специалисты, получив образование, вернутся в родной город. Он также заверил ребят, что в округе создают благоприятные условия для самореализации и трудоустройства.