Достижения.рф

Глава Павлово-Посадского округа пообщался с учениками Электрогорского лицея

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Руководитель Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов посетил Электрогорский лицей и побеседовал с учениками старших классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Темы, которые Денис Семёнов обсудил с ребятами, касались планов развития округа, а также сложностей, с которыми сталкиваются подростки.

«Глава округа посоветовал ребятам не бояться начинать с малого и отметил, что любой опыт является ценным фундаментом для дальнейшего развития», — говорится в сообщении.
Денис Семёнов также выразил надежду, что молодые специалисты, получив образование, вернутся в родной город. Он также заверил ребят, что в округе создают благоприятные условия для самореализации и трудоустройства.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0