В Подмосковье действует программа для участников СВО «Герои Подмосковья»

оригинал Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Московской области по поручению Президента запущена региональная кадровая программа «Герои Подмосковья». Её цель — помочь участникам СВО реализовать себя в мирной жизни.



Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, многие бойцы после возвращения с фронта делятся своими планами — кто-то хочет вернуться к прежней профессии и построить карьеру в гражданской сфере, а кто-то — открыть собственное дело или заняться общественной деятельностью.

Образовательная программа, подготовленная в рамках проекта, направлена на развитие управленческих навыков и получение новых профессиональных компетенций. Участие в программе бесплатное. Обучение проходит по очно-заочной форме профессиональной переподготовки. Принять участие могут демобилизованные участники специальной военной операции.

Сегодня в Подмосковье востребованы надёжные и инициативные специалисты в сфере государственного и муниципального управления, предпринимательства и ключевых отраслях экономики. ​

Дайана Хусинова

