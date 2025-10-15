В Подмосковье действует программа для участников СВО «Герои Подмосковья»
В Московской области по поручению Президента запущена региональная кадровая программа «Герои Подмосковья». Её цель — помочь участникам СВО реализовать себя в мирной жизни.
Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, многие бойцы после возвращения с фронта делятся своими планами — кто-то хочет вернуться к прежней профессии и построить карьеру в гражданской сфере, а кто-то — открыть собственное дело или заняться общественной деятельностью.
Образовательная программа, подготовленная в рамках проекта, направлена на развитие управленческих навыков и получение новых профессиональных компетенций. Участие в программе бесплатное. Обучение проходит по очно-заочной форме профессиональной переподготовки. Принять участие могут демобилизованные участники специальной военной операции.
Сегодня в Подмосковье востребованы надёжные и инициативные специалисты в сфере государственного и муниципального управления, предпринимательства и ключевых отраслях экономики.
Читайте также: