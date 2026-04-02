Глава Павлово-Посадского округа проинспектировал подготовку к весне

02 апреля 2026, 13:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

1 апреля глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов совместно с профильными заместителями провел масштабный объезд ключевых объектов муниципалитета. Цель рабочей поездки — оценка текущей ситуации и подготовка к весеннему периоду, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Первым пунктом стала база аварийно-спасательного формирования «Спасатель». Глава отметил высокую боевую готовность спасателей, которые способны оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Далее внимание уделили «висячему» мосту в деревне Ковригино. Из-за подъема уровня воды сооружение было перекрыто в целях безопасности местных жителей. Особый акцент сделали на подтопленных участках.



В деревне Большие Дворы на улице Полевой уже стартовали работы по прокладке труб для отвода талых вод в озеро Байкал. В разных районах округа продолжается откачка воды с помощью помп — это позволяет оперативно ликвидировать локальные подтопления.



Во время объезда к главе обратилась жительница деревни Гаврино. Она подняла вопрос о необходимости обустройства тротуара, соединяющего населенный пункт с городом. Денис Семенов разъяснил, что проблема находится в компетенции Мосавтодора, однако пообещал вынести обращение на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения для дальнейшего решения.



В рамках выездного совещания перед профильными службами поставили ряд задач: активизировать работу по подготовке памятников Великой Отечественной войны, очистить дороги и тротуары от смета и мусора, определить площадки для проведения субботников, усилить ямочный ремонт, привести в порядок контейнерные площадки и остановочные павильоны, а также убрать рекламные конструкции с опор освещения.



«Павлово-Посадский округ просыпается от зимней спячки — вместе мы сделаем его красивым и безопасным для жизни», — подчеркнул Денис Семенов.