Подмосковная команда вошла в программу «Вдохновляю» проекта «Твой Ход»

02 апреля 2026, 10:48

Команда Московской области принимает участие в конкурсном треке «Вдохновляю» всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба программы.





Всего в треке «Вдохновляю» участвуют 160 человек — по два представителя от российских команд и команды Абхазии. Ребятам предстоит развивать региональные сообщества проекта «Твой Ход» — организовывать различные мероприятия и взаимодействовать со студентами.





«Участие в треке «Вдохновляю» — это не просто образовательная история, а реальный инструмент усиления студенческого сообщества в регионах. Команды получают методики, которые могут сразу использовать в своей работе, выстраивая системное взаимодействие с вузами, партнёрами и активными студентами», — сказала директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Добрина.