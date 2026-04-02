Подмосковная команда вошла в программу «Вдохновляю» проекта «Твой Ход»
Команда Московской области принимает участие в конкурсном треке «Вдохновляю» всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба программы.
Всего в треке «Вдохновляю» участвуют 160 человек — по два представителя от российских команд и команды Абхазии. Ребятам предстоит развивать региональные сообщества проекта «Твой Ход» — организовывать различные мероприятия и взаимодействовать со студентами.
«Участие в треке «Вдохновляю» — это не просто образовательная история, а реальный инструмент усиления студенческого сообщества в регионах. Команды получают методики, которые могут сразу использовать в своей работе, выстраивая системное взаимодействие с вузами, партнёрами и активными студентами», — сказала директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Добрина.Конкурсный трек завершится 25 декабря текущего года. Победители получат грант на развитие студенческих сообществ и приглашение на итоговое мероприятие проекта «Твой Ход».