В Подмосковье в этом году откроют 11 благоустроенных лесопарков
Благоустройство 11 лесопарков проводится в настоящее время на территории Московской области. Завершить работы и открыть общественные пространства для посетителей планируют в текущем году. Об этом сообщает Минблагоустройства региона.
Всего за последние годы количество парков и лесопарков в Подмосковье увеличилось в девять раз — с 24 в 2014 году до 219. С начала текущего года их посетили уже более 25 миллионов человек.
«Благоустройство завершат, в частности, в Вишняковском лесопарке в Балашихе. Срок назначен на август. А в сентябре откроются лесопарк «Массовка» в Дедовске и лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском округе», — говорится в сообщении.Кроме того, на 2026 год намечено открытие лесопарков Лазутинка, Шульгино, Масловский лес и Новая Трехгорка в Одинцовском округе, Пик Тяпкина в Дубне, Коробово в Ленинском округе, на улице Неделина в Щелкове, Лечищево в Истре и Волхонка в Богородском округе.