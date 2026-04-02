В Подмосковье в этом году откроют 11 благоустроенных лесопарков

02 апреля 2026, 13:00

Благоустройство 11 лесопарков проводится в настоящее время на территории Московской области. Завершить работы и открыть общественные пространства для посетителей планируют в текущем году. Об этом сообщает Минблагоустройства региона.





Всего за последние годы количество парков и лесопарков в Подмосковье увеличилось в девять раз — с 24 в 2014 году до 219. С начала текущего года их посетили уже более 25 миллионов человек.





«Благоустройство завершат, в частности, в Вишняковском лесопарке в Балашихе. Срок назначен на август. А в сентябре откроются лесопарк «Массовка» в Дедовске и лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском округе», — говорится в сообщении.