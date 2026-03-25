Глава Павлово-Посадского округа проверил ход благоустройства Стахановского озера
Ход работ по благоустройству Стахановского озера в Электрогорске проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас на объекте уже установили сваи под древесно-полимерные и решётчатые настилы. Продолжается сварка каркаса для решётчатых настилов.
«Параллельно рабочие обустраивают основание из щебня и песка под дорожки из брусчатки и детскую игровую площадку. А излишки грунта с территории вывозят на утилизацию», — говорится в сообщении.Благоустройство ведётся в соответствии с утверждённым графиком. Завершить все работы и открыть обновлённое пространство для жителей планируется 30 мая.