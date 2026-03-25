В Подмосковье за пять инвесторы построили более 200 социальных объектов

25 марта 2026, 09:37

120 детских садов, 53 школы, 29 поликлиник и больниц, а также пять спортивных комплексов построили в Московской области за последние пять лет девелоперы в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ).





Закон, обязывающий застройщиков создавать социальную инфраструктуру, разработали депутаты «Единой России», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.





«Основная цель этого закона — обеспечить создание комфортных условий для жизни граждан, превратить неудобные, устаревшие жилые районы в благоустроенные кварталы. Причем, эта инфраструктура создается именно за счёт внебюджетных источников. И Подмосковье выступает одним из регионов-лидеров в применении закона о КРТ», — рассказал один из соавторов закона, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов.