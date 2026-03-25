В ЖК «Одинцовские кварталы» на месте будущего детсада заложили капсулу времени

25 марта 2026, 09:32

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Одинцовском городском округе состоялась церемония закладки капсулы времени в основание детского сада, который возводит группа компаний «Вектор». Образовательное учреждение, рассчитанное на 260 воспитанников, примет детей всех возрастов — от ясельных групп до подготовки к школе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







В трехэтажном здании будут оборудованы спортивные и музыкальные залы, игровые помещения, медкабинет, а также зоны для тихого отдыха. На прилегающей территории появятся безопасные игровые комплексы с учетом возрастных особенностей детей.



Детский сад станет частью масштабного образовательного кластера «Эврика». В его составе также запланировано строительство еще одного дошкольного учреждения на 260 мест и школы на 1100 учащихся. Рядом с социальными объектами обустроят всесезонный стадион с подогревом поля, дополнительные игровые и спортивные площадки. Ввод первого детского сада в эксплуатацию запланирован на 2027 год.



Жилой комплекс «Одинцовские кварталы» расположен рядом со станцией Лесной городок. Это закрытая территория с видеонаблюдением и бесплатным паркингом. Комплекс окружен лесным массивом и прудами, во дворах оборудованы современные площадки для занятий спортом и отдыха детей.