Глава Павлово-Посадского округа Семёнов провёл объезд территорий
Объезд Электрогорска для проверки качества уборки и благоустройства города провел глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В числе важных задач, решение которых необходимо ускорить, Семёнов назвал борьбу с мусором на общественных пространствах.
«На сегодняшний день коммунальщики активно занялись осевыми линиями и прибордюрной зоной, но на газонах возле домов и в палисадниках ещё много мусора и сухих веток», — отметил руководитель округа.Он также подчеркнул, что необходимо оперативнее восстанавливать благоустройства после работ на трубопроводах. Ситуацию на участках на улице Крижижановского и Советской Семёнов взял под личный контроль.
Кроме того, в городе в рамках весенних работ отремонтируют детские площадки, помоют остановочные павильоны, покрасят контейнерные площадки и залатают ямы на дорогах.