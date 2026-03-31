Глава Павлово-Посадского округа Семёнов провёл объезд территорий

31 марта 2026, 12:48

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Объезд Электрогорска для проверки качества уборки и благоустройства города провел глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В числе важных задач, решение которых необходимо ускорить, Семёнов назвал борьбу с мусором на общественных пространствах.





«На сегодняшний день коммунальщики активно занялись осевыми линиями и прибордюрной зоной, но на газонах возле домов и в палисадниках ещё много мусора и сухих веток», — отметил руководитель округа.