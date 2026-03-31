Промышленникам Подмосковья предложили новый льготный заём
Льготный заём по программе «Малый инвестпроект» могут получить промышленники Московской области. Максимальная сумма составляет 75 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Заём предлагает Фонд развития промышленности Подмосковья.
«Этот кредит выдаётся на пять лет. Получить можно от десяти до 75 млн рублей под 50% от ключевой ставки Центробанка. При этом конкретные условия фиксируются на момент заключения договора и остаются неизменными за весь срок погашения займа», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Полученные средства можно направить на оснащение и переоснащение производства.