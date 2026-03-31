Конкурс детского творчества в Наро-Фоминске собрал более 300 участников

31 марта 2026, 12:20

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Московский областной конкурс детского и юношеского творчества «На крыльях вдохновения» состоялся в Наро-Фоминске 28 марта. В нём приняли участие 304 человека из 31 подмосковного города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие провели в хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Свои таланты продемонстрировали воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств.





«Этот конкурс — хорошая возможность заявить о себе. Мы хотим, чтобы талантливые дети, их педагоги и концертмейстеры не оставались незамеченными. И чтобы ребята приобщались к лучшим образцам русской и зарубежной классики, чтобы видели, куда расти», — сказал доцент Московской консерватории имени Чайковского, председатель жюри Юрий Диденко.