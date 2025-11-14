Единороссы Подмосковья за неделю отправили в зону СВО более 4 тонн гумпомощи

14 ноября 2025, 11:03

оригинал Фото: отделение «Единой России» в г.о. Красногорск;

Несколько партий гуманитарной помощи общим весом свыше четырёх тонн отправили в зону специальной военной операции члены подмосковного отделения «Единой России» за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В поддержке бойцов участвуют как взрослые, так и юные жители региона. Они собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и пишу письма военным.





«В Красногорске партийцы при участии местных предпринимателей собрали около трёх тонн гумпомощи, в том числе генераторы, строительные материалы, тёплые вещи и мотоцикл», — говорится в сообщении.