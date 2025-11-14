Единороссы Подмосковья за неделю отправили в зону СВО более 4 тонн гумпомощи
Несколько партий гуманитарной помощи общим весом свыше четырёх тонн отправили в зону специальной военной операции члены подмосковного отделения «Единой России» за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В поддержке бойцов участвуют как взрослые, так и юные жители региона. Они собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и пишу письма военным.
«В Красногорске партийцы при участии местных предпринимателей собрали около трёх тонн гумпомощи, в том числе генераторы, строительные материалы, тёплые вещи и мотоцикл», — говорится в сообщении.Кроме того, из Красногорска отправили вещи, собранные по заявкам бойцов в местную общественную приёмную «Единой России».
Тонну гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Реутова, очередную партию вещей и продуктов собрали в Лотошине и Пушкинском округе.
Всего с начала текущего гожа единороссы Московской области отправили бойцам и жителям новых территорий России около 4,2 грузов.