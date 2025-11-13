В подмосковной Дубне обсудили совместные проекты медиков и ветеранов СВО

13 ноября 2025, 17:19

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне продолжают проводить мероприятия по адаптации ветеранов специальной военной операции. С военнослужащими и членами их семей встретился главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов. На встрече участники могли задать все вопросы, касающиеся необходимой медицинской помощи, а также запланировать совместные инициативы, рассказали в Администрации городского округа Дубна.