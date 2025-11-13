В подмосковной Дубне обсудили совместные проекты медиков и ветеранов СВО
В Дубне продолжают проводить мероприятия по адаптации ветеранов специальной военной операции. С военнослужащими и членами их семей встретился главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов. На встрече участники могли задать все вопросы, касающиеся необходимой медицинской помощи, а также запланировать совместные инициативы, рассказали в Администрации городского округа Дубна.
Игорь Давронов отметил, что на встрече обсудили самые разные направления помощи — от диспансеризации до операций и психологической поддержки ветеранов и членов их семей. Психологическая помощь стала одним из самых актуальных вопросов. В числе основных совместных проектов — диспансеризация для ветеранов и проведение совместных уроков по тактической медицине для студентов местных колледжей.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул, что в муниципалитете продолжают проводить мероприятия по адаптации ветеранов СВО. Команда округа уже провела несколько экскурсий на предприятия, готовые предоставить рабочие места для бойцов. Также организовали встречи с медико-санитарной частью №9 и администрацией Дубненской больницы.
