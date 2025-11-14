В подмосковном Зарайске запустили акцию «Тепло для героя»

14 ноября 2025, 09:23

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

В Зарайске дали старт акции «Тепло для героя», которую инициировали, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Жители округа активно приносят теплые вещи, пишут письма, рисуют открытки и собирают жестяные банки для окопных свечей, рассказали в Администрации муниципального округа Зарайск..





Сейчас в пунктах сбора уже лежат более двухсот баночек — люди объединяются, чтобы сделать одно большое доброе дело.



Подключилось и старшее поколение. Участники программы «Активное долголетие» вяжут шерстяные носки для наших бойцов. Такие подарки особенно отражают личную заботу и внимание, уделенное военнослужащим.



Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Зарайск

К акции присоединился и глава округа Виктор Петрущенко. Он сам привез теплые вещи для бойцов.



На территории Зарайска гуманитарную помощь принимают сразу в двух пунктах:

в общественной приемной на улице Ленинской, 46;

в центре досуга «Победа» на Советской, 28а.