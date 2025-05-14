Глава Павловского Посада поручил разобраться с качеством воды в центре города

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Качество водоснабжения стало одной из главных тем оперативного совещания, которое глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл с руководителями учреждений, коммунальных и дорожных служб. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Особое внимание уделили качеству воды в центре Павловского Посада. В последнее время по этому вопросу поступает много обращений от жителей. Поручил «Коммунальным системам Московской области» провести заборы воды на насосных станциях для лабораторного анализа. При необходимости примем дополнительные меры для улучшения ситуации», – сказал Семёнов.По линии дорожного хозяйства глава округа поручил Мосавтодору навести порядок на региональных дорогах – убрать смёт, обновить разметку и покрасить бордюры. Работы по ремонту дорог сейчас продолжаются в Павловском Посаде и Электрогорске. Закончено асфальтирование парковки у парка Меленки со стороны микрорайона Городок.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
На этой неделе завершатся работы по отсыпке дорог на улицах Озёрная, Героев Селезнёва, Макарова, Кудряшова и Полетаева. Семёнов поручил разобраться с организацией заезда в ПАТП и восстановить дорожки на вокзале после работ ресурсоснабжающей организации.
«С понедельника временно не работает компьютерный томограф в Павлово-Посадской больнице. Однако детали для ремонта уже доставлены, работы начались. Планируем возобновить работу КТ в четверг», – отметил глава.Помимо этого, он дал поручение коммунальщикам готовиться к проведению промывки и опрессовки домов, заблаговременно подготовить инженерные сети к отопительному сезону. Был отмечено, что такие профилактические меры – залог комфорта и безопасности жителей.
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Лора Луганская