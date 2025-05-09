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Исполнители Павловского Посада выступили на концерте к Юбилею Победы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Доме культуры «Большедворский» провели праздничный концерт «Военных дней не смолкнет слава». Он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В праздничные дни мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир. Это праздник со слезами на глазах, напоминание о цене Победы и о великом наследии, которое мы обязаны сохранить», – сказала солистка Ольга Титова.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Со сцены прозвучали поздравления от артистов Павлово-Посадского округа. Творческие номера гостям праздника представили вокальные группы «Ностальгия», «Мастерская Алисы» и «Созвездие», солисты Владимир Котов, Лидия Грязнова, Яна Смердова-Ильичёва, коллектив эстрадного танца «Феерия», коллектив народного танца «Искорка» и другие.

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В Подмосковье оптимизировали обеспечение пациентов льготными лекарствами
12 мая 2025, 13:45

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Работу по упрощению получения лекарств по льготным рецептам провели в Московской области, теперь 99,5% пациентов обеспечиваются необходимыми медикаментами в день выписки рецепта. Об этом доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.
«Обеспечение лекарствами по льготным рецептам день в день выросло по сравнению с прошлым годом с 95% до 99,5%. Оставшиеся 0,5% льготников с отсроченными рецептами теперь могут получить лекарства в течение одного дня, а не пяти суток, как было ранее», — сказал Максим Забелин.
Он также отметил, что приоритетным направлением работы министерства является обеспечение комфорта и удобства получения лекарств. Для этого в десяти из 18 наиболее загруженных аптек региона была внедрена электронная очередь.

«До конца года также переведём на электронную очередь ещё восемь аптек, что позволит нам снизить количество обращений и в течение одних суток доставить лекарственные препараты», — добавил Максим Забелин.
Оптимизация процессов обеспечения населения льготными лекарствами продолжается. Для этого к третьему кварталу текущего года пациенты будут закреплены за конкретными аптечными пунктами: это упростит логистику и позволит пациенту забирать медикаменты в ближайшей к нему аптеке.

Кроме того, в текущем году все медучреждения Московской области перейдут на единую информационную систему, где будет собрана информация о лекарстве на всех этапах — от выписки до наличия в аптеке, а также работать автопроверка потребности в медикаменте по клиническим рекомендациям.

В областном Минздраве отметили, что в настоящее время льготные лекарства в регионе получают 483 тысячи человек.

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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на соревнованиях по маунтинбайку
12 мая 2025, 12:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали завоевали велосипедисты из Московской области на всероссийских и международных соревнованиях по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль завоевала на международных соревнованиях велогонщица Александра Ушакова из Краснознаменска. Серебро этого турнира выиграла спортсменка из Челябинской области, а третье место заняла представительница Свердловской области», — говорится в сообщении.
На всероссийских соревнованиях на вторую ступень пьедестала почёта в категории «юниоры 17-18 лет» поднялся Илья Логачев из Химок. Первое место занял велогонщик из Чувашии, а третье — представитель Санкт-Петербурга. Кроме того, в категории «юниорки 13-14 лет» серебряную медаль завоевала Софья Пантеева из Сергиева Посада. Первое место она уступила белорусской спортсменке, а бронзу завоевала велосипедистка из Калининградской области.

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#подмосковье
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В Подмосковье с начала года провели более 8,3 тыс. высокотехнологичных операций
12 мая 2025, 12:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 8,3 тыс. высокотехнологичных операций провели в больницах Московской области с начала текущего года, такие операции осуществляются в 39 медицинских учреждениях региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Бесплатную высокотехнологичную помощь в Московской области предоставляют по пятнадцати профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, урологию, онкологию и пр. Для таких операций в регионе есть самые современные технологии, включая роботизированные, а также специалисты, обладающие необходимой квалификацией», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Чаще всего в подмосковных больницах проводят такие высокотехнологичные операции, как стентирование сосудов, удаление опухолей, установка кардиостимуляторов, эндопротезирование и пр.

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#минздрав мо
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#медицинское оборудование
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#московская область
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Подмосковный врач Бондаренко посоветовала, как облегчить аллергию на пыльцу
12 мая 2025, 11:52

Фото: iStock / Tatiana Dvoretskaya

В средней полосе России в разгаре цветение берёзы - концентрация пыльцы достигла предельного уровня. Аллергия у многих протекает особенно тяжело. О том, как с ней бороться, рассказала врач-аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко.
«Аллергия появляется в случае предрасположенности человека к нарушению функции иммунного ответа. Иммунная система реагирует на нормальные явления окружающей среды слишком сильно. Некоторые вещества типа пыльцы могут выступать в роли аллергенов и вызывать воспаление», – пояснила Бондаренко, слова которой приводит пресс-служба Подмосковного Минздрава.
Аллергия на пыльцу берёзы – распространённый вариант поллиноза, который имеет свою специфику. У пациентов часто отекают веки, также наряду с насморком, выраженной заложенностью носа, появляется кожный зуд и слезотечение. При этом поллиноз не проходит через неделю-две – симптомы могут длиться месяцами, пока в воздухе есть пыльца.
«Справиться с аллергией хорошо помогают антигистаминные препараты. Кроме того, на время обострения лучше исключить из рациона мёд, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику, орехи и все препараты растительного происхождения. Эти продукты могут усугубить течение аллергической реакции», – отметила Бондаренко.
Помимо этого, следует ограничить контакт с другими аллергенами – например, животными, отказаться от курения и алкоголя.

Чтобы снизить аллергическую реакцию в период пыления березы, нужно чаще проводить влажную уборку в помещении, проветривать его после дождя или вечером, но только если нет ветра, чтобы пыльца не попадала в помещение. На окна можно ставить противопыльцевые сетки.

При выходе на улицу страдающим от аллергии советуют использовать солнцезащитные очки и собирать волосы, пользоваться респираторами и назальными фильтрами. После возращения с улицы лучше сменить одежду и принять душ.

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В Клину завели уголовное дело против владельца «резиновой» квартиры
12 мая 2025, 11:50

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы мигранты, выявили в Клину участковые в ходе проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Было установлено, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт девять иностранцев, однако реального места для проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Нарушителя отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, выманивших у пенсионерки из Химок более 4,5 млн рублей.

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