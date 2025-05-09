Исполнители Павловского Посада выступили на концерте к Юбилею Победы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В Доме культуры «Большедворский» провели праздничный концерт «Военных дней не смолкнет слава». Он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В праздничные дни мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир. Это праздник со слезами на глазах, напоминание о цене Победы и о великом наследии, которое мы обязаны сохранить», – сказала солистка Ольга Титова.Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Со сцены прозвучали поздравления от артистов Павлово-Посадского округа. Творческие номера гостям праздника представили вокальные группы «Ностальгия», «Мастерская Алисы» и «Созвездие», солисты Владимир Котов, Лидия Грязнова, Яна Смердова-Ильичёва, коллектив эстрадного танца «Феерия», коллектив народного танца «Искорка» и другие.
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Лора Луганская