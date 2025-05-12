«Ночные волки» открыли очередной мотосезон в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В парке «Дубрава» в Павловском Посаде открыли мотосезон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Торжественное мероприятие объединило более 50 участников из Павлово-Посадского округа, Москвы, других городов Подмосковья. В нём приняли участие сотрудники дорожно-патрульной службы и руководство парка.
Перед байкерами выступил замначальника Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» Михаил Ланских. Сезон официально открыли члены клуба «Ночные волки».
В администрации отметили, что традиция открытия мотосезона стала неотъемлемой частью жизни тех, кого объединяет активный образ жизни, любовь к мотоциклам и драйв.
Днём ранее «Ночные волки» стали участниками мотопробега к 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте также:
Исполнители Павловского Посада выступили на концерте к Юбилею Победы
Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов
В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы
Перед байкерами выступил замначальника Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» Михаил Ланских. Сезон официально открыли члены клуба «Ночные волки».
«Участники клуба пожелали друг другу удачи и безопасных поездок. Среди мотоциклистов – мужчины и женщины разных возрастов и профессий. Все они собрались для торжественного старта. Заводя моторы, участники открытия продемонстрировали единство и любовь к экстремальному увлечению», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В администрации отметили, что традиция открытия мотосезона стала неотъемлемой частью жизни тех, кого объединяет активный образ жизни, любовь к мотоциклам и драйв.
Днём ранее «Ночные волки» стали участниками мотопробега к 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте также:
Исполнители Павловского Посада выступили на концерте к Юбилею Победы
Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов
В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы
Лора Луганская