Глава Павловского Посада поручил усилить работы по очистке крыш от снега и льда

25 февраля 2026, 11:28

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Снегопады и температурные колебания увеличивают риски схода наледи с кровель, поэтому их очистку следует проводить регулярно. Такое поручение дал управляющим компаниям глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов на оперативном совещании с муниципальными службами. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Денис Семёнов подчеркнул, что в расчистке крыш требуется максимальная оперативность.





«Погода неустойчивая, опасность падения снега и сосулек с крыш возрастает, а безопасность жителей — это главный приоритет. Поэтому дал чёткое поручение управляющим компаниям: кровли — под особым вниманием», — сказал глава округа.