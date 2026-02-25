Глава Павловского Посада поручил усилить работы по очистке крыш от снега и льда
Снегопады и температурные колебания увеличивают риски схода наледи с кровель, поэтому их очистку следует проводить регулярно. Такое поручение дал управляющим компаниям глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов на оперативном совещании с муниципальными службами. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Денис Семёнов подчеркнул, что в расчистке крыш требуется максимальная оперативность.
«Погода неустойчивая, опасность падения снега и сосулек с крыш возрастает, а безопасность жителей — это главный приоритет. Поэтому дал чёткое поручение управляющим компаниям: кровли — под особым вниманием», — сказал глава округа.Он также отметил, что по уборке снега есть вопросы к Мосавтодору и РЖД. Следует интенсивнее расчищать дороги и тротуары, вывозить собранный снег, а на железнодорожных станциях в установленные регламентом сроки расчищать ступени и прилегающие тротуары. Решение этих задач Семёнов взял под личный контроль.