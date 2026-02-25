В клинском парке «Берёзовый» расчистили от снега дорожки

25 февраля 2026, 09:34

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Данила Кирьянов

Пешеходные дорожки в парке «Берёзовый» в городе Высоковск округа Клин очистили от снега. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Данила Кирьянов.





Работы начались с раннего утра, в задачу коммунальщиков вошло приведение в порядок около 12 дорожек.





«Уборка проводилась с помощью трактора с фрезерно-роторным снегоочистителем и ковшом. Трактор счищал по десять сантиметров снега и отбрасывал в сторону», — говорится в сообщении.