В клинском парке «Берёзовый» расчистили от снега дорожки
Пешеходные дорожки в парке «Берёзовый» в городе Высоковск округа Клин очистили от снега. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Данила Кирьянов.
Работы начались с раннего утра, в задачу коммунальщиков вошло приведение в порядок около 12 дорожек.
«Уборка проводилась с помощью трактора с фрезерно-роторным снегоочистителем и ковшом. Трактор счищал по десять сантиметров снега и отбрасывал в сторону», — говорится в сообщении.Тракторист очистил также подходы к спортивной и детской площадкам, культурно-досуговому центру, амфитеатру, шахматному клубу, братской могиле советских воинов и к онкологическому отделению Клинской больницы.
Ранее сообщалось, что в округе Коломна спасатели помогли женщине выйти из собственного дома, вход в который завалило снегом.