В Электростали за неделю собрали и вывезли около 21 тысячи кубометров снега
Около 21 тысячи кубометров снега собрали и вывезли в городском округе Электросталь за прошлую неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход уборки глава округа Филипп Ефанов обсудил на совещании с руководителями дорожно-коммунальных служб, управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний.
Сегодня, 25 февраля, улицы и дворы Электростали убирают около 230 человек, задействованы 65 единиц спецтехники.«За минувшую неделю коммунальщики вывезли около 21 тысячи кубических метров снега, а общий объем снега, вывезенный с начала 2026 года, составил свыше 140 тысяч кубометров», — говорится в сообщении.
Продолжается также уборка снега и льда со скатных крыш многоквартирных домов. В настоящее время эта работа выполнена на 60%.