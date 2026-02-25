В Электростали за неделю собрали и вывезли около 21 тысячи кубометров снега

25 февраля 2026, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Около 21 тысячи кубометров снега собрали и вывезли в городском округе Электросталь за прошлую неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ход уборки глава округа Филипп Ефанов обсудил на совещании с руководителями дорожно-коммунальных служб, управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний.



